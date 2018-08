Tempio di Giunone, sabato l'opera teatrale "Fuori di Chiave"

E’ ancora "Agrigento Estate", questa volta si presenta una pièce teatrale che è come un libero gioco, un aereo e fantomatico concerto a più voci dove i personaggi sono rappresentati come se uscissero da se stessi, per vedersi dal di fuori, come se fossero altri, e per vedere il contrasto tra la vera realtà, tra la vera vita e la maschera che ciascuno indossa per vivere in società. Sabato, alle 21, ai piedi del tempio di Giunone, si terrà l'opera teatrale "Fuori di Chiave".

Il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto - fino a 18 anni non compiuti - costa 8 euro. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti

disponibili: +39 0922 1839996, tutti i giorni dalle 9 alle 19.

