La magia di Festivalle, lo street food e le iniziative: il week end in città

Tutto pronto per secondo week end di agosto. Street food nell’Agrigentino, musica e intrattenimento. Il successo annunciato di Festivalle, jazz grandi nomi sotto il cielo della Valle dei templi per una rassegna che ha già registrato il sold out.

Gli eventi

Sarà Sergio Friscia il protagonista dello spettacolo di Ferragosto dell'Estate Saccense 2018. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo e Turismo Filippo Bellanca.

Sarà inaugurata venerdi 10 agosto alle 20 presso l’atrio superiore del Comune di Sciacca la mostra fotografica “Life is colour“. La mostra rientra nel progetto “Life” voluto da tutti coloro che conoscevano Fabrizio Piro, giovane fotografo di origini saccensi, scomparso all’età di 37 anni a causa di un’incurabile malattia. Anche questa edizione è organizzata a cura del Club Fotografico Amatoriale L’AltraSciacca Foto, dagli amici e familiari di Fabrizio e dalla community instagram Igers Agrigento.

Si terrà domenica 12 agosto in Piazza Umberto I, con inizio alle 21.00, la 16esima edizione del premio "Nino Martoglio" città di Grotte, ideato e diretto da Aristotele Cuffaro. La manifestazione sarà presentata da Francesco Bellomo e Caterina Milicchio.

Concerti e iniziative con grandi nomi. L’associazione La Biddina di Grotte stila un programma, illustrando tutte quante le iniziative.Saranno presenti tre musicisti di fama regionale e nazionale. Il primo è Davide Castrogiovanni, cantore e dottore, porta in scena il suo personale rimedio contro l'illusione della vita e la delusione dell'immaginazione: diverse dosi di pop d'autore per curare tremori di spirito, sognatori sfranti e vicissitudini cardiovascolari.

Inizia un weekend ricco di eventi a Seccagrande. Oggi, alle 16, sulla lingua di sabbia, l’associazione The Waves presenta “Waiting for the night of stars”. Alle 22, sul lungomare, animazione per bambini. Alle 22,30 sul lungomare (Preluna) karaoke live con Inside.

Sabato 11 e domenica 12 agosto l’associazione "Indàra", presieduta da Salvatore Todaro, ha organizzato, per il quinto anno consecutivo, la “Festa delle arti 2018”, l’appuntamento con la cultura, l’arte e l’enogastronomia che caratterizza le estati naresi. Nell’edizione di quest’anno sono in programma passeggiate guidate alla scoperta dei monumenti, street food, opera dei pupi, rappresentazioni teatrali, un weekend pieno di cibo e attrazioni per scoprire Naro, il suo patrimonio, la sua storia e le sue tradizioni.

Dopo il successo della prima serata, con l’esibizione sold-out dell’orchestra Chicago Stompers e delle star internazionali di Lindy Hop e Tap & Jazz Thomas Blacharz ed Elisabet Monllor, la seconda edizione di FestiValle entra nel vivo venerdì 10 agosto con una serata da non perdere che coinvolgerà entrambe le location serali della manifestazione: il teatro del Tempio di Giunone, all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, e il lido OceanoMare presso la spiaggia di San Leone. Si continua, naturalmente, anche sabato 11 con un ricco calendario di appuntamenti.

Ha preso il via Sciacca la IV edizione dello Street Food Fest, l'evento dedicato alla migliore tradizione del cibo da strada siciliano in programma dall'8 al 12 agosto. Gli spettacoli proseguiranno con il circo contemporaneo e performances di teatro di strada che animeranno la piazza e le vie adiacenti e con la musica dell‘Orchestra italiana O' Sarracino - orchestra siciliana che sposa il progetto musicale di Renzo Arbore.

In occasione dei festeggiamenti in onore a Santa Rosa la compagnia teatrale "Santa Rosa" porterà in scena la commedia in 2 atti di Santo Capizzi "U magu da Purtedda e dell' infinitesimale" con reg­ia di Giusy lo Masco­lo.

Al tempio di Giunone, domenica, concerto-spettacolo “Canti, cuntu e focu della Sicilia bella".

Notte sotto le stelle. L'associazione "Fontanelle insieme" con il patrocinio del Comune di Agrigento, darà vita in piazza, a Fontanelle, a "La notte dell stelle". Si tratta di una serata "magica" con la proiezione gratuita all'aperto del film "Il più grande sogno" per la regia di Michele Vannucci; evento realizzato in collaborazione con l'Associazione "John Belushi". A seguire, "serata danzante" libera a tutti. L'evento è gratuito.

Nuovo appuntamento, sabato 11 agosto, con il “Treno dei pani votivi, feste del mare, dolci conventuali” che viaggerà sulla ferrovia dei templi da Agrigento a Porto Empedocle. L’iniziativa è dell'assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con la collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food Sicilia, ed è finanziata nell’ambito del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020.