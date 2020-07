Festa in onore della Madonna degli Infermi, Meli dona un dipinto: ecco il programma dell'evento

Nella chiesa Madre di Raffadali in occasione della festa della Madonna degli Infermi domenica 19 luglio 2020 ore 19:30, il cardinale Francesco Montenegro vescovo di Agrigento celebrerà l’Eucaresti, ad accoglierlo tra gli altri anche l’arciprete Stefano Casà. A seguire un concerto musicale a cura della Banda musicale nuova di Raffadali. In proposito il pittore aragonese ma d’adozione raffadalese Gerlando Meli, che recentemente, ha donato una sua opera al Cardinale Montenegro vescovo di Agrigento in un occasione del Pellegrinatio della Madonna di Fatima tenutosi a Raffadali. L’opera donatagli dal titolo “ Le tre Croci” è stata realizzata con lo stile dell’astratto informale. Il Cardinale ha gradito il gesto e si è congratulato con lo stesso Meli per la forza del dipinto dai colori variopinti. Meli è un pittore molto apprezzato e le sue opere sono esposte nei musei e in collezioni pubbliche e private in Italia e all’esteri, nelle sale vaticane, negli studi di noti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e dell’arte tra cui il critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’opera vista con gli occhi dell’artista Meli ha rappresentato le tre croci ai lati i due ladroni e al centro il Cristo che sovrasta l’umanità che si è sacrificato per tutti noi facendosi crocifiggere. Il pittore Meli si distingue da sempre facendosi conoscere ed apprezzare e reso famoso in campo nazionale e internazionale: New York, Parigi, Melbourne, Montecarlo, Vienna, Germania ed altri e in Italia ottenendo premi e prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo. Commenta Meli ho voluto rappresentare le tre croci dai colori rosso, dal nero e dalle sfumature del bianco simbolo di pace tra i popoli e dai colori vibranti e palpitanti.