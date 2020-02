Gusto e beneficenza, maestro pasticcere dona un maxi tempio della Concordia in cioccolato

Venticinque chilogrammi di cioccolato per la riproduzione in scala del tempio della Concordia. A realizzarlo, a Favara, il maestro cioccolaterie Antonio Schettini. Quattro giorni di lavoro per la dolce scultura che il pasticcere originario di Merate, a margine della “Festa del cioccolato”, ha donato ai commercianti della piazza Cavour.

Il tempio dalle colonne in profumato cioccolato bianco verrà messo in vendita e il ricavato devoluto in beneficenza. Un omaggio dunque che il maestro pasticcere ha voluto rendere alla città che, da giovedì a domenica scorsa, ha ospitato la manifestazione dedicata al cioccolato artigianale e che ha visto all’opera cioccolatieri italiani e francesi soddisfare i palati di grandi e piccini.