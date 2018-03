Giornate Fai di Primavera, Porto Empedocle c'è

Nelle giornate del 24 e 25 marzo Porto Empedocle sarà tra gli 11 comuni della Provincia che aderiranno alle giornate di primavera del Fai con la collaborazione dei piccoli ciceroni delle scuole medie Luigi Rizzo e Ugolino e Vadino Vivaldi!

I siti visitabili quest'anno saranno: il Palazzo di città, la Torre Carlo V, la Chiesa Madre Maria SS.del Buon Consiglio, il Casello ferroviario ed in occasione dei 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale quest'anno si potrà visitare anche la Biblioteca comunale ed i testi storici in essa conservati. Sosteniamo il Fai e diamo ai ragazzi la giusta gratificazione al lavoro di preparazione fatto!! Gli orari saranno 9:00/13:00 e 15:00/17:00!

Sempre giorno 24 alle 9 e 30 in collaborazione con l'Ancri, avremo un'importante seminario formativo presso la Torre Carlo V, su una tematica attuale che merita la giusta conoscenza ed attenzione "Dalla parte dei bambini- Contro ogni forma di violenza" con il coinvolgimento e supporto di figure professionali che si occupano della delicatissima tematica.

Infine sempre il 24 dalle 18:00 in poi saremo in compagnia dei giovani dell'associazione culturale Mariterra coi quali approfondiremo la conoscenza di un'importante iniziativa del WWF celebrata in tutto il mondo nello stesso momento, "EARTH HOUR".

Dinanzi la Torre Carlo V infatti, l'Associazione descrivera' l'iniziativa e Porto Empedocle parteciperà in contemporanea a tutto il resto del Mondo all'ora della Terra spegnendo simbolicamente dalle 20:30 alle 21:30 la Torre Carlo V.