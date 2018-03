Una passeggiata al Giardino della Kolymbethra, la Pasquetta del Fai

Lunedì 2 aprile 2018, dalle 9.30 alle 17.30, il Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nella Valle dei Templi (AG), offre ai visitatori la possibilità di trascorrere la Pasquetta con i propri cari immersi nella natura. Una passeggiata nella splendida Valle dei Templi di Agrigento con scampagnata finale al Giardino della Kolymbethra, vicino al Tempio dei Dioscuri, dove con le guide del FAI si potrà scoprire la bellezza dell'antico agrumeto e inebriarsi con il profumo della zagara, alberi di arancio in piena fioritura. Inoltre, si potranno visitare le antiche sorgenti di Akragas e scoprire uno degli Acquedotti Feaci, l'Ipogeo Kolymbethra-Porta quinta, che si potrà percorrere sotto la guida di esperti speleologi. Poco oltre il giardino, si potrà anche raggiungere il vicino e sconosciuto Tempio di Vulcano, per godere di una veduta mozzafiato dell'intera Collina dei Templi.

Per il pranzo sarà possibile prenotare un cestino da picnic oppure approfittare di una piccola area attrezzata tra gli aranci per potersi ritrovare con le persone care e consumare i cibi preparati in casa. In collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

