Natale a Sciacca, ecco tutti gli eventi previsti per il fine settimana

Sarà un week end di degustazioni, mostre d’arte e di ceramiche, giochi di beneficenza, presentazione di libri, animazione e Ztl in centro storico per le iniziative del "Natale a Sciacca" promosso dal Comune in collaborazione con diverse associazioni.

Sabato, 14 dicembre, alle ore 18 ci sarà l'apertura ufficiale della mostra un “Pizzuddu di muddica” di Lucia Stefanetti dedicata al poeta Licata. Suoi disegni sono in esposizione presso il Circolo Marinai d’Italia di Corso Vittorio Emanuele. Alle ore 18,30, allo Stazzone, ci sarà l'accensione dell’albero di Natale, con la preparazione e degustazione della cuccìa a cura del Comitato del Borgo. Alle 19, invece, si inaugura la mostra “Natale in ceramica” nell’atrio superiore del Palazzo Municipale. Saranno esposte le 17 mattonelle che saranno collocate nelle stazioni della Madonna del Soccorso, lungo il tradizionale percorso del centro storico. Le opere sono state realizzate da maestri ceramisti saccensi nell’ambito dell’ultima edizione di Buongiorno in Ceramica, promossa dal Comune di Sciacca e dall’Aicc.

Domenica 15 dicembre, si parte sempre alle ore 18.30: a Palazzo Borsellino via ad una serata di beneficenza con la presentazione del libro "Parole e scatti" di Giovanni Franco della collana Coup de Foudre, a cura del gruppo We Help e Aulino editore. Alle 19.30 prevista la tombola di beneficenza dell’associazione “Crescere insieme”, nella chiesa del Sacro Cuore.

Sia sabato che domenica, dalle ore 17 alle ore 21.30, scatterà la Ztl con un servizio di collegamento, tramite navetta, tra l’area di parcheggio dell’area delle Terme e il centro storico dove ci sarà l’animazione con maschere dei cartoon e canti tradizionali a cura di Spazio Centro e Confcommercio.