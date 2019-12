Teatro, poesia e cultura: ecco tutti i riconoscimenti del Premio Buttitta

Serata dedicata al teatro, quella di domani, inserita nel contesto della XXI edizione del “Premio Ignazio Buttitta” promosso dal Centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino. Al Teatro San Francesco, inizio ore 20.30, la Compagnia “L’uno completa l’altro” del Centro “Guttuso” presenta la commedia “Nonno arzillo …. Cerca compagna” libero adattamento in dialetto siculo-favarese di Lucia Milia e Nancy Mannino per la regia di Lillo Montaperto.

Questi gli interpreti e i personaggi: Turi Conforto - Lillo Montaperto; Cuncetta Sempreviva - Nancy Mannino; Carmela Sempreviva - Iole D’Alessandro; Monica Conforto - Pina Zambito Marsala; Giulia Conforto - Concetta Licata; Calogero Lanza - Peppe Mendolia; Nino Mira - Federico Ceresi; Olga Cavalla - Lucia Milia; Peppe Fuso - Vincenzo Bullara; Giovanni - Giovanni Maria; - Andrea - Andrea Vullo; Gloria - Gloria Vullo; Agente matrimoniale Orazio - Lillo Limblici; Agente matrimoniale Pancrazio - Gaspare Zambito Marsala.

Suggeritrice Dina Vetro, Direzione consolle, Giovanna Crapanzano, Direttori di Scena Antonio Urso e Mimmo Costa; Effetti, luci e suoni Lillo Grova; Costumi: Lucia Milia e Nancy Mannino; Scenografia a cura di Lillo Todaro e Enzo Patti; Trucco e Parrucco Giusy Bellavia; Intervento artistico di Claudia Rizzo.



Il programma della XXI edizione del Premio di arte e cultura siciliana “Ignazio Buttitta” si concluderà sabato, inizio ore 16:30, con la consegna dei Premi del Concorso letterario e dei Riconoscimenti speciali. La serata, presentata dai giornalisti Daniela Spalanca e Giuseppe Moscato, sancirà il Gemellaggio Culturale tra i comuni di Favara e Giuliana con la presenza dei rispettivi sindaci Anna Alba e Francesco Scarpinato, previsti gli interventi artistici di Claudia Rizzo, Lillo Montaperto e Fabaria Folk, e la degustazione di prodotti tipici a cura delle scuole di Favara.

Questi i Premi Speciali:

Maran al Masri siriana, considerata una della maggiori poetesse contemporanee del modo arabo, costretta all’esilio per il suo forte dissenso al regime; Don Diego Acquisto prete-giornalista-scrittore, già direttore di Telepace Agrigento e attuale direttore di Radio Favara 101; Nicolò D’Alessandro pittore, nato a Tripoli (Libia) da genitori siciliani, vive a Palermo. E’ stato autore del quadro, dipinto a china e china colorata, più lungo al mondo; Carmelo Capraro docente presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, professionista della fotografia, intellettuale; Anna Maria Van der Poel musicista, docente di strumento musicale, componente del Comitato tecnico di “Euterpe”; Nino Sandullo medico-scrittore; Pietro Sicurelli coordinatore del movimento “Agende Rosse – Paolo Borsellino”; Gruppo “Fabaria Folk” Associazione folklorica di promozione delle tradizioni popolari siciliane; Italia Iniziative Sas Società specializzata in Comunicazione, Eventi e Internazionalizzazione delle Imprese; ASD Favara Runners e ASD Fradici Runner Associazioni sportive e di promozione sociale.

Premi Concorso letterario:

Poesia in lingua siciliana: 1^ “Ancora na sira” di Salvatore Amico; 2^ “Ninna nanna” di Antonella Modioca; 3^ “Patri” di Armando Nocera. Segnalate: “Paci” di Melina Licata e “U teatru è..” di Serena Zagarella.

U Cuntu: 1° “I tri cunsiglia du patruni” di Sabtina Paradiso; 2° “U matrimoniu cumminatu” di G. Palumbo Piccionello; 3° “U biviu” di Giovanni Macrì.

Libro di poesie in siciliano; 1° “Pinsera scutuliati” di Mario Tamburello.

Poesia in italiano: 1^ “L’amore imperfetto” di Margherita biondo; 2^ ex aequo “Emozioni dalla Valle” di Margherita Trupiano; “Gocce d’amore” di Salvatore Indelicato.

Libri editi:

Narrativa: 1° “Maledetta città” di Alfonso Gueli;

Saggi storici: 1° “POW 235975 Lettere dall’India” di Liliana Arrigo;

Saggi letterari: 1° ex aequo “Ignazio Buttitta e Danilo Dolci” di Federico Guastella – “Ignazio Buttitta” di Marco Scalabrino;

Manuali: 1° ex aequo “la didattica del Dis-agio” di Angelo Vita – “la grammatica siciliana” di Mario Scaglia.