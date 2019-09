"Etica imprenditoriale e crescita d'impresa", convegno promosso da Confcommercio

Si parlerà di etica imprenditoriale come chiave di una crescita duratura e responsabile nell’incontro organizzato in collaborazione tra il Gruppo Giovanni Confcommercio Agrigento e OSM Value, la società siciliana da anni impegnata diffondere su tutto il territorio i principi dell’etica umanistica declinata nelle aziende.

L’incontro, gratuito e aperto al pubblico - che avrà come relatori Francesco Picarella, presidente di Confcommercio provinciale, Gero Niesi, presidente del Gruppo Giovani e Marco Merlino, socio fondatore di OSM Value - si terrà in via Mazzini 144 presso lo spazio Coworking Piano B giovedì 12 settembre a partire dalle 15:30.