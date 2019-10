Degustazione dei vini del “Feudo del Pisciotto”

Sarà recuperato giovedì prossimo il primo appuntamento per la stagione 2019-2020 della delegazione Onav di Agrigento riservata agli appassionati dell’enologia di qualità inizialmente previsto per il mese scorso. L’incontro si svolgerà infatti giovedì sera 24 ottobre e sarà dedicato alla degustazione di 5 vini di vario uvaggio dal Cerasuolo di Vittoria al Pinot sino al particolarissimo “combinato” del Tirsat; da vini Igt sino alla DOCG del Cerasuolo di Vittoria.

L’incontro che apre la stagione 2019/202019 è organizzato dalla Delegazione di Agrigento dell’ONAV-Organizzazione Assaggiatori Nazionale di Vini guidata da Totò Cammarata. L’inizio della serata di degustazione, cui seguirà la cena, è fissato per le 20,30 presso un locale a ridosso di via Vittorio Emanuele alla periferia di Canicattì verso Caltanissetta. L’incontro è aperto a tutti, con un contributo di partecipazione differenziato per soci e non soci.