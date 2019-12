Cultura e parole, le iniziative al liceo "Empedocle": il programma

Il liceo classico e musicale “Empedocle” ha organizzato, nella giornata di martedì 10 dicembre, due importanti eventi culturali. In occasione del 71esimo anniversario della dichiarazione Universale dei diritti umani, in collaborazione con il Soroptimist club di Agrigento, si svolgerà martedì 10 dicembre alle 8:15 in aula magna un incontro dibattito sul tema “I diritti negati”.

Sono previsti gli interventi della Olga Milano, presidente del Soroptimist Club di Agrigento, del procuratore della Repubblica Ottavio Sferlazza di Palmi (RC) e del dirigente scolastico Anna Maria Sermenghi. Con tale evento si chiude anche la campagna “Orange the World”, avviata dal Soroptimist il 25 novembre 2019 e condivisa dal nostro Istituto con l’illuminazione in arancio del busto di Empedocle. A seguire, in occasione del cinquantesimo anniversario del diploma, gli ex alunni della III B hanno organizzato, per il giorno 10 dicembre, alle ore 10:30, in questo liceo che hanno frequentato, un appuntamento per potersi ritrovare insieme e incontrare gli studenti dell’attuale classe III B.

Al suo arrivo, la delegazione sarà accolta dai nostri alunni, all’ingresso dell’Istituto e, subito dopo, si recherà in aula magna, dove si svolgerà una cerimonia simbolica di passaggio del testimone, nella quale saranno messe a confronto diverse storie ed esperienze. Dopo il saluto del dirigente scolastico e la presentazione della delegazione da parte del Antonio Patti, è previsto l’intervento di Ottavio Sferlazza, che verterà sull’attualità degli studi classici e sulla loro valenza per la scelta universitaria di qualunque facoltà.