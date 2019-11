"Costruire per gli Dei", l'evento alla Valle dei Templi: ecco ci cosa si tratta

"Cos’altro è un tempio, se non la maestosa dimora di una divinità?" I greci questo lo sapevano benissimo e per edifici così importanti non potevano permettersi di lasciare nulla al caso: è questo il significato dell’itinerario di visita dedicato alla mostra didattica “La casa degli Dei.

"Il cantiere nel mondo classico”. Il percorso è interamente dedicato ad alcuni tra gli aspetti più interessanti legati all’architettura templare, con riproduzioni di macchinari, utensili, impalcature, sistemi di traino, di ancoraggio, trasporto e molto altro ancora, tutti dislocati lungo un tragitto che si snoda tra le attrazioni archeologiche principali. Il tour parte dall’area ai piedi del Tempio di Giunone, in cima alla collina dei templi: gli operatori illustreranno i vari passaggi che si celano dietro alla costruzione di un tempio, dall’estrazione dei blocchi in cava con arnesi tanto rudimentali quanto efficaci fino alla loro messa in opera con ingegnosi macchinari, senza tralasciare il trasporto di giganteschi conci con veri e propri imballaggi, slitte e carri.

Altre sezioni della mostra saranno dedicate ai metodi di rifinitura delle singole partizioni litiche ed al passaggio dall’architettura dorica in legno a quella in pietra: i visitatori scopriranno che dietro quelle che sembrano mere decorazioni del Tempio della Concordia si celano antiche necessità realizzative dei templi più arcaici.

Al termine del percorso, grazie all’intervento degli operatori unitamente al supporto delle attrazioni in mostra ed alla nuova percezione delle rovine come parti originarie di un’architettura completa e non più come spoglie mute sparse in modo confusionale, i visitatori acquisiranno in modo didattico conoscenze ed esperienze difficilmente comprensibili grazie a sussidi e spiegazioni tradizionali.