Corretti stili di vita, Asp e Ordine dei medici insieme per formare

Si parlerà di corretti stili di vita e di prevenzione in occasione di un incontro-seminario che l’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento e l’Ordine dei Medici condurranno congiuntamente sabato prossimo, 7 dicembre, presso la sala “Ciccio Geraci” dell’OMCe O, in via Picone, ad Agrigento. L’idea di fondo secondo la quale la promozione delle buone prassi rappresenti il più efficace strumento di salute, animerà un’intera giornata di formazione attraverso la quale medici e sanitari avranno l’opportunità di approfondire le svariate tematiche legate alla prevenzione ed aggiornare la gamma di consigli da poter poi “ridistribuire” a pazienti ed assistiti.

L’evento, dal titolo “Promozione dei corretti stili di vita, il consiglio breve ai pazienti”, si prefigge appunto di individuareproprio i cittadini quali beneficiari ultimi dell’iniziativa nella consapevolezza che i consigli del medico di famiglia risultano di grande importanza nel correggere abitudini di vita dannose per la salute e, al contempo, fornire modelli comportamentali virtuosi. Il focus della giornata si concentrerà sui rischi legati al consumo di alcool, al tabagismo e alle varie dipendenze, sulle strategie per contrastare il sovrappeso della popolazione, sui benefici di una salutare attività fisica, sulle dilaganti ludopatie, sulla prevenzione di incidenti sul lavoro, stradali o domestici e di altre interessanti tematiche connesse alla promozione delle buone prassi.