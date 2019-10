Coopculture per le scuole, l'evento di presentazione alla Valle dei Templi

Gli operatori didattici CoopCulture sono pronti a condurre gli studenti in un affascinante viaggio della conoscenza attraverso l’arte e la storia, alla scoperta di luoghi straordinari, opere di pregio e grandi personaggi. Un ricco programma di visite e attività didattiche collegate alle mostre e ai siti che CoopCulture gestisce.

Esperienze di visita in grado di coniugare il piacere della conoscenza con la crescita formativa e l’acquisizione di una cittadinanza consapevole. Un ricco programma di incontri con gli insegnanti per la presentazione delle proposte didattiche di CoopCulture. In città saranno visitabili: il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo", la Casa Museo di Luigi Pirandello, Area archeologica e Antiquarium Eraclea Minoa

L'evento si terrà venerdì 4 ottobre al Parco della Valle dei Templi alle insegnanti di ogni ordine e grado saranno presentate le attività didattiche previste per il prossimo anno scolastico.

Il mondo dei Templi verrà raccontato da un punto di vista mitologico e architettonico, tra colori e mosaici decorativi, raccontando anche cosa c’è sotto la Valle, tra cunicoli e ipogei. Ancora, gli studenti potranno scoprire il mondo della letteratura che da sempre ha raccontato e descritto questa realtà, e il mondo del mito, tra l’origine delle feste in onore di Demetra e Kore e un vero e proprio “Archeosafari”. Gli archivi del museo prenderanno vita raccontando i processi socioeconomici alla base dell’invenzione della moneta e i luoghi di Pirandello, tra finzione e mondo reale.