Aragona, commemorazione dei defunti: il programma

In occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, l’Amministrazione Comunale di Aragona organizza una serie di celebrazioni con il seguente programma: alle 9:30 è prevista la deposizione dei fiori presso “Largo Caduti Nassiriya”. Alle 10 la cerimonia della deposizione dei fiori davanti al monumento del “Milite Ignoto”, in piazza Umberto I. Alle 10:30 in via Roma, accanto il municipio, sarà reso omaggio ai minatori morti durante i lavori nelle miniere con la deposizioni dei fiori al monumento dei “Caduti in miniera”. Alle 10:50 al cimitero comunale è prevista la deposizione dei fiori alla tomba del sig. Carmelo Buscemi, ultimo aragonese morto in miniera. Alle 11 vi sarà la celebrazione della Santa Messa presso la cappella del cimitero comunale. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Pendolino, gli assessori della giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale, Gioacchino Volpe, i consiglieri comunali, i cittadini e le autorità civili, militari e religiose che sono state invitate a partecipare.