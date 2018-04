Lunedì verrà commemorato l'appuntato dei carabinieri, Alfonso Principato

Verrà commemorato l’appuntato dei carabinieri Alfonso Principato, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, in occasionedel 33esimo anniversario dalla sua tragica scomparsa, occorsa durante conflitto a fuoco in servizio in data 15 aprile 1985. L'evento si terrà lunedì 16 aprile.

Alle 10 sarà deposta una composizione floreale sulla tomba presso il cimitero “Bonamorone” di Agrigento e, alle 11 verrà celebrata una Santa Messa presso la chiesa San Diego di Canicattì, alla quale parteciperanno i familiari della vittima del dovere ed Autorità locali, civili e militari.