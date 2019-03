Nel ricordo delle vittime di mafia, un corteo di commemorazione: ecco l'evento

Le vittime innocenti delle mafie saranno ricordate il 21 marzo, nell’aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nel corso di un incontro con gli studenti degli istituti secondari superiori del territorio.

Alla manifestazione, aperta dai saluti del commissario straordinario dell’ex Provincia Girolano Alberto Di Pisa e del prefetto di Agrigento, Dario Caputo, parteciperanno le massime autorità cittadine.

La “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che si celebra in tutta Italia il 21 marzo, è istituita con la Legge 8 marzo 2017 n. 20 ed è promossa dal MIUR in collaborazione con l’associazione ‘Libera’.

La manifestazione prevede che gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovano, nell'ambito della propria autonomia e competenza, iniziative volte alla sensibilizzazione sui temi della legalità e sulla rilevanza istituzionale e sociale del valore della memoria nel ricordo delle vittime delle mafie.

Successivamente un corteo di studenti dei Plessi “Garibaldi” e “Pirandello” della dell’Istituto “Agrigento Centro”, diretto dalla Professoressa Anna Gangarossa, partirà da Piazza Aldo Moro per raggiungere il Giardino Botanico di Via Demetra.

Alle 11 invece, un corteo di studenti dell’Istituto Comprensivo “Esseneto”, diretto dalla professoressa Vincenza Lonobile, partirà da Piazzale Ugo La Malfa in direzione del Giardino Botanico, nel quale, alle 12, alla presenza delle massime autorità cittadine, si svolgerà la cerimonia di scopertura dell’opera del Maestro Domenico Boscia dal titolo: “L’Equilibrio dell’innocenza”.

L’opera verrà collocata su un cippo in pietra, in memoria di tutte le vittime delle mafie. Sono, invece, dedicate ai Giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e alle loro scorte, al Giudice Rosario Livatino e al Maresciallo Giuliano Guazzelli le “pietre d’ inciampo” che gli studenti dei Plessi “Pirandello” e "Garibaldi" dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” doneranno al Commissario Straordinario Di Pisa, per essere collocate al Giardino Botanico. Gli studenti, infine, pianteranno un albero di ulivo.