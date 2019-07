Campus internazionale di disegno e pittura con Sergey Chubirko

L'ex collegio di Padri Filippini ospiterà, nella giornata di martedì 23 luglio, il campus internazionale di disegno e pittura, coordinato dal prof. Sergey Chubirko di San Pietroburgo. Si tratta di un ciclo di lezioni d'arte, " itineranti " tra la Valle dei templi e la città, organizzate dall'Associazione culturale "Artificio" di Giovanni Scifo e il Centro Arti Figurative di Giovanni Sodano. Martedì prossimo dunque, quattordici studenti, in buona parte provenienti dall'estero ma anche dalla Sicilia, prenderanno parte all'autorevole lezione, al collegio dei Filippini, con studi ed elaborati su figura e paesaggio, ispirandosi alle opere presenti nella Pinacoteca. L'evento, nelle ultime ore è stato presentato al sindaco Lillo Firetto, dagli stessi organizzatori. "La lezione ai Filippini del professor Chubirko - ha detto Firetto - sarà per gli studenti ospiti, l'occasione giusta per studiare gli artisti del passato che sono esposti nella nostra pinacoteca e trarre ispirazione e nuova linfa creativa".