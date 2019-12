La camera di commercio vola a Roma per il premio "Bul factor banda ultra larga"

La camera di Commercio di Agrigento partecipa al convegno "La trasformazione digitale tra competenze e connettività" che si terrà a Roma il prossimo 5 dicembre dalle 10 presso la Sala Longhi di Unioncamere. Durante l'evento, saranno premiate le imprese campioni di BUL, nell'ambito della prima edizione del Premio “BUL Factor Banda ultralarga, largo al talento".

il premio intende riconoscere, valorizzare e premiare le imprese che hanno compreso i vantaggi della digitalizzazione, integrandola al proprio interno, per incrementare la competitività e produttività.

Tra le imprese premiate c'è anche l'agrigentina "esmart srl", finalista della prima edizione del Premio BUL, rappresentata da Giuseppe Rizzo, accompagnano l'impresa ll Funzionario Direttivo Riccardo Cacicia, Responsabile dell'Ufficio Promozioni e dell'Ufficio PID, e Fabio Cimino, Pivot Territoriale del Progetto "Ultranet" e certificato e4job nella seconda edizione del percorso di “Potenziamento delle competenze digitali”.

"L’iniziativa, realizzata da Unioncamere e promossa localmente dalla Camera di commercio di Agrigento - sottolinea il commissario straordinario dell'Ente Giuseppe Termine - persegue l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della banda ultralarga come strumento di sviluppo territoriale, stimolando la crescita di servizi innovativi e la domanda di reti affidabili, stabili e più veloci. Attraverso l’adozione del “Bando per l’individuazione e diffusione di best practice in tema di banda ultralarga (Bul)”, la Camera di commercio ha offerto all’impresa agrigentina la possibilità di essere candidata al premio nazionale a cura di Unioncamere, con la conseguente visibilità".