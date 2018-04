Caffè letterario della Questura, via al primo appuntamento: ecco Alessandra Turrisi

Tutto pronto per l’edizione primaverile del caffè letterario: “Sulla strada della Legalità”. La rassegna è promossa dalla Questura di Agrigento il collaborazione con l’associazione culturale “Emanuela Loi”. Sabato 7 aprile alle 10 e 30 nel centro balneare della polizia di Stato il primo appuntamento in calendario con Alessandra Turrisi. La giornalista e scrittrice è autrice del libro “Paolo Borsellino. L’uomo giusto”.

Gli appuntamenti proseguiranno il 14 aprile con il magistrato Simona Lo Iacono, il 21 aprile con il magistrato-procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, il 28 aprile con il giornalista Attilio Bolzoni.

Alessandra Turrisi vive a Palermo, scrive per Avvenire e per il Giornale di Sicilia. Ha pubblicato anche "Era d'estate" che raccoglie le testimonianze di ex giovani del tempo delle stragi di mafia.