Binari d'arte, ferrovia dei Templi: ecco il programma

Binari d'estate, un agosto ricco di eventi sulla Ferrovia dei Templi Agrigento Bassa – Porto Empedocle. Da martedì 6 agosto e fino all'8 settembre sono in programma iniziative culturali, spettacoli, festival musicali e, ovviamente, treni storici.

Tra gli appuntamenti più importanti, giovedì 8 agosto partirà alle 18 dalla stazione di Agrigento Centrale il Treno storico per Festivalle diretto all’area del tempio di Vulcano dove è in programma il Festival Musicale con protagonisti numerosi gruppi Jazz e Swing, e al Parco Ferroviario di Porto Empedocle per assistere alla presentazione del libro “Sud del sud” e a mostre allestite all’interno dei locali della stazione. Venerdì 16 agosto, in partenza alle 19.00 da Agrigento Centrale, un treno storico accompagnerà i viaggiatori alla Valle dei Templi per ammirare il tramonto e assistere a uno spettacolo teatrale e musicale accompagnato da degustazioni.

Sabato 17 agosto il Parco ferroviario di Porto Empedocle sarà teatro di Try.in Fest, kermesse dedicata alla musica live con Alessio Bondì in trio e il gruppo dei Good Falafel. Sarà possibile raggiungere la stazione di Porto Empedocle in treno storico con partenza alle ore 20.30 da Agrigento Centrale.

Domenica 18 agosto ulteriore appuntamento con il teatro a bordo del treno storico, partenza da Agrigento Centrale alle 19.00 e ritorno alle 23.30. Sabato 24 e sabato 31 agosto in partenza alle 16.00 dalla stazione di Agrigento Centrale, il Treno dei templi alla scoperta del meraviglioso Giardino della Kolymbetra e del Parco Ferroviario di Porto Empedocle. Infine, sabato 8 settembre un treno storico da Palermo diretto a Porto Empedocle sarà dedicato alla memoria di Andrea Camilleri.