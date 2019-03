Aiuto ai più poveri, arrivano le "Uova solidali" dei Volontari di strada

La Pasqua è alle porte, e non si fermano le attività dei "Volontari di Strada" a favore delle tante famiglie agrigentine che vivono il dramma della povertà. L'associazione, essendo una onlus, e non potendo accedere ad alcun contributo pubblico, per potersi autosostenere ha deciso di promuovere una campagna di raccolta fondi attraverso la vendita delle “Uova della solidarietà”, realizzate artigianalmente da un’azienda di Canicattì. Uova di cioccolato di diverso peso, disponibili sia fondente che al latte ed anche al pistacchio. Con un contributo minimo, a partire da 10 euro, questi dolcissimi doni permetteranno di arricchire le festività pasquali con una sfumatura solidale.

"Le 'Uova della Solidarietà' - dicono dall'associazione - racchiudono una sorpresa unica: un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Un piccolo gesto, come l’acquisto di un uovo di cioccolata, può avere una grande importanza per chi ogni giorno combatte la battaglia durissima contro la povertà. I volontari dell’associazione saranno a disposizione di quanti vorranno acquistare le uova, ogni giorno, presso i locali del bar Uaddan, che da qualche settimana sono nella disponibilità della nostra associazione, al viale della Vittoria, ad Agrigento". I volontari saranno anche in piazza, con propri stand, nell’immediata vigilia della festa.