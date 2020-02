San Gerlando, ecco il programma dei festeggiamenti

Ecco il programma dei festeggiamenti in onore di San Gerlando.

17-20 febbraio - Le reliquie di San Gerlando nella Diocesi

Lunedì 17 febbraio Cammarata Chiesa Madre

Martedì 18 febbraio Agrigento Cuore Immacolato di Maria

Mercoledì 19 febbraio Villafranca Chiesa Madre

Giovedì 20 febbraio Aragona Chiesa Madre



Mercoledì 19 febbraio - Basilica cattedrale

ore 18,00 Inaugurazione percorso storico-documentario

Il reliquiario del dito di San Gerlando in cristallo di rocca.

Dott.ssa Domenica Brancato

Gerlando di Besançon. Il corpo del Santo e la società normanno-sveva.

Prof. don Vincenzo Lombino



Sabato 22 febbraio - Processione di San Gerlando

Cattedrale

ore 16,00 Partenza processione con l’urna di San Gerlando

(Vie Duomo, Bibbirria, Bac Bac, Matteotti, Atenea, Pirandello)

Basilica dell'Immacolata

ore 18,00 Celebrazione Eucaristica e processione di rientro in Cattedrale

(Vie Pirandello, Atenea, Bac Bac, Matteotti, Bibbirria, Duomo)



Domenica 23 febbraio - Cattedrale

ore 11,30 Celebrazione Eucaristica

ore 19,00 Chiamati alla Santità. Parola e musica

a cura del coro della cattedrale. Riflessioni di don Baldo Reina

ore 20,00 Celebrazione Eucaristica



MUSEO DIOCESANO

ore 16,30 Laboratorio per ragazzi su S. Gerlando e Agrigento (ragazzi 6/12)



Lunedì 24 febbraio - Cattedrale

ore 17,00Celebrazione Eucaristica e Ordinazione Diaconale

Presiede l'arcivescovo cardinale Francesco Montenegro



Martedì 25 febbraio - Giornata della solennità - Cattedrale

ore 9,00 Celebrazione Eucaristica

ore 18,00 Solenne Pontificale

Presiede monsignor Vincenzo Bertone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace

Preghiera del corpo della polizia locale di Agrigento

Offerta dell'olio per la lampada votiva, comunità ecclesiale di Canicattì

Processione e intronizzazione dell'Evangeliario nella casa della parola San Alfonso



Mercoledì 26 febbraio - Le Ceneri - Cattedrale

ore 20,00 Celebrazione eucaristica imposizione delle ceneri

Unità pastorale Madonna degli Angeli, San Michele, San Gerlando

Presiede l'arcivescovo cardinale Francesco Montenegro