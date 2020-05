Adas, tutto pronto per la raccolta sangue: ecco dove

L'Adas, effettuerà una raccolta sangue domenica 10 maggio a Casteltermini in via Alcide De Gasperi c/o Oratorio del Carmelo, dalle 8 alle 12.

"A tutti i donatori - fanno sapere dall'Adas - saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".