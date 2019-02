A Canicattì la serata dedicata al vino Nobile di Montepulciano

Sarà dedicata ai vini della Docg Nobile di Montepulciano la serara martedì 28 febbraio che si svolgerà a Canicattì dalle 20,30. L’incontro è organizzato dalla Delegazione di Agrigento dell’ONAV - Organizzazione Assaggiatori Nazionale di Vini guidata da Totò Cammarata. Data la particolarità dei vini si tratta di una serata da non perdere.

L’appuntamento è fissato per le 20,30 di martedì 28 febbraio, in un nuovo locale all’inizio di via Barone Lombardo a Canicattì.

L’incontro è aperto a tutti, con un contributo di partecipazione differenziato per soci e non soci. Dopo la degustazione dei tre Vini di Nobile Montepulciano i partecipanti s’intratterranno con un giro pizza.

