A Siculiana una manifestazione in memoria di Stockhausen

Una manifestazione per ricordare il compositore tedesco Karlheinz Stockhausen. Nel gennaio del 1962 il Barone Francesco Agnello ospitò a Siculiana il grande compositore Stockhausen ed ivi, in quelle due settimane compose gli sketch fondamentali dell'opera musicale Momente. Con questa iniziativa organizzata dal professore Calogero Lino, inserita nel bilancio partecipato 2017 del comune di Siculiana guidata dal sindaco Leonardo Lauricella, si darà il giusto risalto a questa importante pagina di storia del passato siculianese.

La manifestazione, giorno 11 dicembre, inizierà alle ore 17 con la svelatura della targa nel palazzo dove soggiornò il famoso compositore tedesco. A seguire il convegno nella sala baronale del Castello Chiaramonte di Siculiana dalle ore 18 in poi. Prestigiosi gli interventi culturali e musicali come quelli del professore Dario Oliveri, del maestro Marcello Panni, della professoressa Mariangela Longo, della professoressa Enza Ierna e del concertista Michele Marelli. Modera Calogero Lino.

Alle 19,30 concerto per clarinetto del maestro Marelli.