Raccolta del pistacchio, produzione in netto calo ma di grande qualità

La produzione sarà in netto calo, ma quella di quest'anno sarà una raccolta di buona qualità. Ha preso il via in questi giorni, in tutto il comprensorio della vallata del fiume Platani, la raccolta del pistacchio.

La produzione di quest'anno - così come ha confermato, al quotidiano La Sicilia, Francesco Di Franco: presidente di un'associazione che si occupa della tutela e della produzione del pistacchio agrigentino, - non arriverà al 50 per cento rispetto a quella del 2017. I guadagni per i produttori saranno, dunque, ridotti. Ma quella di quest'anno sarà appunto una raccolta di buona qualità.