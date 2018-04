AgrigentoNotizie, un altro mese al top: Gruppo Citynews sempre più vicino al primato in classifica

Un altro mese da risultati straordinari per AgrigentoNotizie. Anche a marzo il nostro giornale ha registrato grandi numeri: 1.554.197 le visite complessive, 428.930 gli utenti unici e 4.210.442 le pagine viste. Accanto al 40,3 per cento di lettori fedelissimi, AgrigentoNotizie ha registrato - solo a marzo - il 59,7 per cento di nuovi visitatori. Dati che diventano ancora più importanti se paragonati a quelli registrati un anno fa, rispetto al quale si registra un aumento del 39,33% per le visite complessive, del 23,93% per gli utenti unici e del 46,53% per le pagine viste. Insomma, concedetecelo, stiamo seminando bene! E vogliamo condividere con voi i frutti del nostro lavoro. Sono numeri che raccontano una crescita costante, ma che ancor più testimoniano il continuo impegno di una redazione che prova a stare sulla notizia in tempo reale senza rinunciare a qualità e approfondimento. Le firme ormai avete imparato a conoscerle. Sono quelle di Concetta Rizzo, Federica Barbadoro, Gerlando Cardinale, Giulio Giallombardo, Salvo Di Benedetto, Calogero Montana Lampo, ognuno con le sue competenze.

E' una soddisfazione enorme essere diventati in 10 anni (AgrigentoNotizie è di proprietà di CityNews da circa 6 anni) tra i punti di riferimento di una provincia intera, con aspettative da parte vostra sempre più alte. E noi cerchiamo di "correre" per informarvi, senza perdere di vista il nostro dovere principale: fornirvi notizie che siano il più corrette, pulite e "verificate" possibile. Poi, accanto al flusso sempre presente delle breaking news, c'è un racconto fatto di analisi, approfondimenti, reportage. Spesso resi possibili dalle vostre stesse denunce, accuratamente sviluppate e verificate, in un costante incalzare chi ai problemi della città dovrebbe fornire risposta.

Il tutto con il linguaggio di CityNews, il nostro gruppo editoriale. Un linguaggio attento alla notizia, con il lettore al primo posto, snello e veloce, ma senza dimenticare la fondamentale completezza. Un tratto comune che premia tutti i siti del nostro gruppo. Lo dimostrano i dati relativi al mese di febbraio e pubblicati pochi giorni fa da comScore. Numeri che fotografano un ulteriore passo in avanti del Gruppo Editoriale Citynews verso il primo posto della classifica italiana del segmento News/Information.

Nel ranking solo Mobile Web & App, si è allungata, rispetto a gennaio, la distanza tra Citynews, che occupa il secondo posto, e Corriere della Sera che occupa il terzo posto. A gennaio gli utenti unici di Citynews erano 15,15 milioni, con il Corriere che raggiungeva quota 14,22 milioni, mentre a febbraio comScore registra una crescita a 15,4 mln di utenti unici per le testate Citynews contro i 13,9 del Corriere. Al contrario, si è ridotta la distanza di Citynews dalla prima posizione, occupata ancora da La Repubblica, che a gennaio aveva totalizzato 17,84 milioni di utenti unici, mentre a febbraio il dato è sceso a 17,1 mln di lettori. Questi dati, inoltre, non sono ancora filtrati del traffico che alcuni siti non proprietari (TAL) apportano sia a La Repubblica che al Corriere della Sera, al contrario del Gruppo Citynews che registra traffico totalmente organico.

“Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore passo in avanti verso la vetta del ranking – afferma Luca Lani, CEO di Citynews spa – e siamo ancora più convinti della scelta operata a gennaio di entrare in comScore, il cui sistema di rilevazione si è dimostrato ampiamente in grado di offrirci una fotografia completa, obiettiva e soprattutto realistica del mercato in cui opera il nostro Gruppo Editoriale. Contestualmente, abbiamo ritenuto che non fosse più procrastinabile l’uscita da Audiweb, i cui limiti sono noti da tempo a tutti gli addetti ai lavori. La mancata o incompleta rilevazione del traffico mobile, in particolare quello nelle App dei principali social network, ha penalizzato per anni tutto il mercato e in particolar modo i player digitali come Citynews che hanno investito molto e in anticipo rispetto ad altri editori, sull’innovazione tecnologica e sul mobile”.

“Per dare un’idea delle dimensioni del fenomeno – prosegue Lani – è sufficiente confrontare un dato assoluto come quello Total Digital Audience (traffico desktop, mobile e in App): Audiweb attribuisce da anni a Citynews, una TDA che oscilla mensilmente tra i 6 e i 7 milioni di utenti unici. I dati comScore dei primi tre mesi del 2018 parlano, invece, di una Total Audience mese attorno ai 17-18 milioni di lettori, numeri che sappiamo per certo essere vicini alla realtà in quanto coerenti con gli analytics interni registrati dalla nostra piattaforma”.

“Se aggiungiamo a questa enorme discrepanza la cattiva gestione delle TAL e la poca chiarezza con la quale Audiweb comunica le classifiche depurate dal traffico non organico, è facile intuire come per Citynews fosse ormai indispensabile rivolgersi ad un istituto come comScore per la rilevazione e certificazione dei propri dati di traffico, che è, per noi come per tutti gli altri player del settore, un elemento fondamentale nella creazione di strumenti di marketing e comunicazione sempre più efficaci e orientati alla soddisfazione dei nostri partner commerciali”.

“L’imminente avvio della nuova metodologia Audiweb 2.0 – conclude Luca Lani – dovrebbe porre rimedio a questa inadeguatezza. Tutto il settore digital confida e attende da anni questo salto di qualità che potrebbe far valutare anche a Citynews un eventuale ritorno in Audiweb”.