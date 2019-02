Reddito di cittadinanza e Quota 100, Il M5S incontra i cittadini

Il Movimento 5 Stelle, sabato 16 febbraio alle 16:30, presenterà ad Agrigento presso lo spazio Temenos in via Pirandello 1, il reddito di cittadinanza e quota 100.

Interverranno i parlamentari del Movimento 5 Stelle di Agrigento: Michele Sodano, Filippo Perconti, Rino Marinello e Rosalba Cimino. Il confronto servirà per spiegare nel merito i provvedimenti adottati dal Governo Conte e fortemente voluti dal M5S ed indicare come è possibile per gli agrigentini tentare di accedere alle agevolazioni, una finalizzata a ridurre la povertà, la seconda per garantire lo "scivolo" verso la pensione di chi raggiunge appunto la quota 100 sommando anni di anzianità e di contributi versati.