Monitoraggio e studio dei cetacei, c'è il corso di perfezionamento

“Tecniche di monitoraggio per lo studio dei cetacei”. E' la seconda edizione del corso di perfezionamento che si terrà tra i mesi di febbraio e ottobre promosso dal dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita dell’università di Genova con il coinvolgimento del centro interuniversitario di ricerca sui cetacei e dell’associazione Mediterraneo ricerca e sviluppo. Il corso ha ricevuto il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e la sponsorizzazione da parte della società Italiana di Biologia Marina.

L’obiettivo è di formare figure qualificate, con competenze specifiche nel monitoraggio dei cetacei in grado di applicare le principali tecniche di campionamento ed analisi dei dati. Le tematiche previste verranno sviluppate con un approccio didattico pratico-interattivo tramite 94 ore in laboratorio (presso l'università di Genova) e 50 ore di training in mare nel Canale di Sicilia con partenza da Porto Empedocle.

Le iscrizioni, mediante procedura on-line, sono aperte fino al 26 gennaio, ore 12. È sicuramente un'opportunità soprattutto per i giovani a cui viene offerta la formazione necessaria per possibili sbocchi occupazionali. Ma non è escluso chi opera nel settore e intende approfondire e integrare le proprie conoscenze sulle tecniche specifiche per il monitoraggio dei cetacei, con particolare riguardo all’analisi dei dati scientifici.