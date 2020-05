In arrivo oltre 6 milioni per le infrastrutture, la Cisl: "I Comuni si attivino"

Ad Agrigento arriveranno 6 milioni e 400 mila euro. Il Governo sblocca i fondi per le infrastrutture al Sud. Scuole, residenze sanitarie, edilizia sociale, aree verdi, beni culturali e impiantistica sportiva sono i settori su cui si potrà intervenire. Il segretario generale della Cisl Emanuele Gallo ha lanciato un appello: "I Comuni si attivino. Non conta quanti siano i soldi, l’importante è spenderli con strategia mirata".

Il Governo nazionale ha sbloccato 300 milioni di euro del dondo infrastrutture socialI, previsti per i Comuni del Sud, assegnando 75 milioni di euro per anno, dal 2020 al 2023. Destinatarie del provvedimento le città medio-piccole, individuate in base al criterio di proporzionalità riferito alla popolazione residente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Terre Sicane a parte, le amministrazioni comunali del Nisseno e dell’Ennese non si sono mai dotate degli strumenti previsti dal piano di strategia nazionale per le aree interne. L’attuale Finanziaria prevede 200 milioni di euro aggiuntivi assegnati alle Snai, ma se le nostre amministrazioni comunali non presentano progetti, rinunciano di fatto ai contributi - ha detto il sindacalista -. Più che fare gli interessi delle loro comunità alcuni sindaci avvantaggiano indirettamente altre zone d’Italia che agiscono con reattività ed efficienza. La pandemia - rimarca Emanuele Gallo - ha generato effetti devastanti in zone già duramente provate da crisi economica e spopolamento. I fondi disponibili possono alleviare lo stato di difficoltà di tanti territori per questo, lo dico convinto, è arrivato il momento di recepire le linee guida Snai. I sindaci delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna devono agire subito adottando il modello di programmazione dal basso, improntato su tempestività e coerenza nella spesa del fondi. Il Governo vuole favorire nuovi interventi ma anche manutenzione straordinaria finanziando progetti che riguardino scuole, edilizia sociale, strutture e residenze sanitarie, impiantistica sportiva, valorizzazione di beni culturali e ancora aziono per il verde pubblico o altri aspetti della vita sociale. Il ventaglio di cosa si può fare è ampio ma per evitare l’effetto dispersione servono idee chiare ed immediate che spingano le amministrazioni comunali a fare scelte caratterizzanti magari d’intesa fra loro nel rispetto del concetto delle Snai. Come Cisl – conclude Emanuele Gallo – da tempo spingiamo in questa direzione e proseguiremo nell’incessante azione di stimolo, pronti a collaborare per contribuire a superare i devastanti effetti del Coronavirus".