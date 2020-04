Crisi da Coronavirus, il Cartello sociale: "Più risorse per i Comuni"

Lockdown, il Cartello Sociale chiede interventi specifici in sostegno dei Comuni, al fine di evitare un "tracollo" degli enti locali.

"A nostro modesto parere - scrivono - le prime misure adottate dal Governo centrale, con il decreto cura Italia e quello liquidità, vanno integrate da ulteriori interventi che, in via complementare con le misure del governo regionale, possano sostenere le nostre famiglie investendo nel valore sociale che queste continuano a mettere in campo anche in questo difficile frangente. Tuttavia, la particolare contingenza impone che il Governo intervenga in

maniera più sostanziosa nel dare un aiuto ai Comuni perché questi possano intervenire a sostegno delle imprese e delle famiglie della provincia per arginare un ulteriore impoverimento delle stesse".

Questo passaggio è, ovviamente, condizione necessaria per consentire agli enti di procedere ad una sospensione del pagamento di tributi locali ed utenze, "le cui scadenze - dicono - creano non poca tensione in una popolazione fortemente provata da un’ emergenza sanitaria che per fortuna non si è presentata con caratteristiche drammatiche nel nostro territorio.... Ci troviamo in presenza - continuano - di un’emergenza economica che invece delinea un quadro decisamente preoccupante anche per la tenuta degli equilibri sociali e per i rischi concreti che la mafia possa organizzarsi per trarre profitti da tale situazione. Le diverse dinamiche che si incrociano in un tale scenario necessitano di un’autorevole regia e di un punto di riferimento credibile come quello che sempre è stato assicurato dalla prefettura di Agrigento. Pertanto chiediamo di potere prendere parte ad un incontro in videoconferenza per fare il punto della situazione e per stimolare gli Enti Locali a fare la loro parte affinché si possa superare senza traumi l’attuale momento e capire come ci si possa avviare verso la fase della ripartenza".