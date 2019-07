Confcommercio: "In provincia disoccupazione alle stelle e sempre meno abitanti"

Sempre meno residenti, sempre più disoccupati, sempre meno aziende attive. Sono questi alcuni dei dati elaborati dal Centro studi di Confcommercio con le rilevazioni Istat 2008-2018 per la provincia di Agrigento.

Un'analisi che riscontra come sia raddoppiato negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione dell nostro territorio (passato dal 16,7% del 2008 al 27,6% del 2018), mentre sono diminuiti i residenti (-10mila unità): la prova, dice il presidente regionale Francesco Picarella di una "progressiva desertificazione delle nostre città". Particolarmente allarmante il tasso della disoccupazione tra i giovani tra i 15 ed i 24 anni che arriva al 60%.

Secondo lo studio il settore economico trainante risulta essere quello dei servizi, con una forte incidenza dei settori commercio, alberghi e turismo con oltre il 23% del totale. Preoccupanti i dati nascita e mortalità delle imprese che vede numeri negativi su tutti i comparti, ivi compresi quelli sull’agricoltura, che nelle aspettative, doveva essere il settore di maggiore traino anche in virtù delle spinta che si prefiggevano i fondi Psr.

"Un rapporto che deve far riflettere sulle politiche che comuni, regione e governo devono attuare come facilitatori d’impresa e non freno per economia ed occupazione - conclude Picarella-".