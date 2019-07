Fondi Gal Sicani, Confartigianato offre sostegno ai comuni

Il presidente provinciale di Confartigianato Alfonso Russo e il segretario provinciale Vincenzo Insalaco hanno scritto ai sindaci, in vista della pubblicazione del "bando 2.1.1". "I comuni facente parte del Gal Sicani - dicono - avranno a disposizione tra gli 80.000 e i 140.000 euro per la ristrutturazione di un bene da destinare alle attività culturali e turistiche. Il budget cambierà in base ai privati coinvolti nel progetto, aumentando i 3mila euro per ogni soggetto, per tanto la Confartigianato Imprese Agrigento ha scritto a tutti i sindaci facente parte del comprensorio sicano, mettendo a disposizione le proprie aziende, idee e spunti. I sicani - continua il presidente Russo - sono un territorio che dimostra di saper crescere, con una ormai ventennale storia nell’accoglienza, nel turismo esperenziale e l’agroalimentare di qualità. Vogliamo che in questa nuova programmazione si continui questo indirizzo, limando eventuali difetti e alzando ancor di più l’asticella”.