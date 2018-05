Concessioni demaniali, Confcommercio apre uno sportello dedicato

Confcommercio Imprese per l'Italia e il Sindacato italiano balneari di Agrigento hanno istituito uno sportello per le concessioni demaniali, per venire incontro alle esigenze di tutte quelle imprese ricadenti sul suolo demaniale e quindi titolari di concessione.

Lo sportello con professionisti del settore, è stato aperto per fornire tutte le informazioni legali, tributarie ed amministrative utili alle soluzioni del settore. “Con la creazione dello sportello demanio di Confcommercio vogliamo dare il massimo supporto non soltanto alle imprese ma anche a tutte quelle amministrazioni che gestiscono attività mediante titolo concessorio – dichiara Angelo Biondi, responsabile provinciale Sib – prossimamente ci metteremo in contatto con tutti i sindaci sul cui territorio insiste il demanio marittimo, per sottoscrivere dei protocolli d’intesa per coordinare azioni utili alle imprese”. A disposizione dell’utenza previo appuntamento presso le sedi di Agrigento, Licata e Sciacca.