Tributi e Finanze, il Comune ha avviato la ricerca di due funzionari

Servono due funzionari. Uno per il settore “Tributi” e l'altro per quello “Finanziario”. La Giunta presieduta dal sindaco Ettore Di Ventura ha adottato nel corso dell’ultima seduta una deliberazione in cui si dà al segretario comunale Domenico Tuttolomondo l’indirizzo per la copertura delle due posizioni organizzative previste in seguito alla riorganizzazione degli uffici e in considerazione del fatto che il 50 per cento delle direzioni sono prive di un vertice che non potrà essere ricoperto a breve.

A fine mese - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - scadrà l’incarico conferito circa due anni fa a Carmela Meli, già dirigente incaricato dell’intera direzione, e al ragioniere Pontillo per il solo servizio dei “Tributi”. Da voci di corridoio, appalesate anche al vertice burocratico e politico dell’ente locale né Meli né Pontillo avrebbero intenzione di proseguire nella responsabilità del rispettivo servizio “Finanziario” e “Tributi”.