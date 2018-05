Il centro per l’impiego deve chiudere, divampa la protesta dei sindaci

Già nell’estate del 2015, assieme ad altre sedi, ne era stata paventata la chiusura. Ieri, lo spettro è tornato a farsi tangibile. Dall’assessorato regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro è arrivata una comunicazione ufficiale: “Considerate la carenza di postazioni informatiche attrezzate e di adeguate reti cablate, si comunica la chiusura degli uffici recapito di Cianciana, Alessandria della Rocca e Santo Stefano Quisquina con l’immediato rientro del personale di indirizzo presso il centro per l’impiego di appartenenza di Bivona quale unica sede unità operativa- Cpi del servizio X del dipartimento Lavoro”. A darne notizia, proprio ieri, è stato il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore che subito s’è messo in contatto con i colleghi degli altri Comuni interessati.

“Il centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento), attualmente, utilizza gratuitamente i locali di proprietà comunale e sono a carico del Municipio – ha spiegato, sempre ieri, il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore - anche le spese relative alle utenze telefoniche e di energia elettrica. Pertanto, considerato che la sede di Santo Stefano Quisquina non risulta onerosa per la Regione Sicilia chiediamo all’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro di rivedere tale decisione”.

I sindaci Francesco Cacciatore, del Comune di Santo Stefano Quisquina, Santo Alfano di Cianciana e Alfonso Frisco di Alessandria della Rocca, ieri, si sono subito attivati per incontrare l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Maria Ippolito e il dirigente generale Francesca Garoffolo. “Vogliamo scongiurare la chiusura degli uffici periferici perché sono importantissimi presidi e punti di riferimento dei centri abitati interessati. Ribadisco – ha concluso Cacciatore – che nel caso di Santo Stefano Quisquina il Municipio sostiene le spese per le utenze ed i locali sono comunali. Pertanto non ci sono oneri per la Regione”. L’incontro verosimilmente dovrebbe tenersi nei prossimi giorni.