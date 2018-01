Autorizzazione unica ambientale, via libera ad oltre 60 imprese nel 2017

Assegnate dal Libero Consorzio di Agrigento oltre sessanta autorizzazioni ad imprese agrigentine che avevano fatto richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, essenziali per l’avvio di attività produttive.

I provvedimenti hanno interessato piccole e medie imprese e titolari di impianti non soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione integrata ambientale.

Le Aua nel 2017 sono state rilasciate a imprese che operano in vari settori (trasformazione dei prodotti agricoli, caseari e ittici, frantoi e oleifici, stabilimenti enologici, frantumazione di inerti, strutture turistiche e alberghi, varie attività artigianali, depositi di carburanti, e altre ancora). Complessivamente i provvedimenti hanno riguardato tutti i titoli abilitativi individuati dal Dpr 59/2013, in particolare l’autorizzazione agli scarichi, l’utilizzazione in agricoltura di acque di vegetazione dei frantoi e di reflui provenienti da aziende zootecniche, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, all’utilizzo di fanghi derivanti dai processi di depurazione in agricoltura e comunicazioni in materia di rifiuti.