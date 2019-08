Alluvione, la Protezione civile finanzia 257 mila euro: serviranno per le strade

L'alluvione di novembre 2018 creò danni alla viabilità rurale e alle infrastrutture strategiche a servizio del centro abitato ad iniziare dalla viabilità, agli impianti di depurazione e fognature. A meno di un anno, la Protezione civile ha finanziato, per Santa Margherita Belice, 257 mila euro e i lavori - 13 gli interventi - verranno appaltati entro la fine dell'anno.

"Santa Margherita c'è e non perde occasioni di finanziamento. Una buona notizia per i nostri agricoltori. Il ristoro dei danni subiti dall'alluvione del 4 novembre 2018, quantificati dalla Protezione civile in 257.560 euro, ci permetterà di intervenire su ben 13 strade rurali. Ringrazio l'ufficio tecnico e l'assessore alla Agricoltura per avere redatto l'istanza e la relazione tecnica che ci hanno permesso di ottenere il decreto di finanziamento" - ha detto, al Giornale di Sicilia, il sindaco Franco Valenti - . "Gli interventi riguardano lavori sulle sedi viarie da effettuarsi per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea" - ha spiegato, sempre al Giornale di Sicilia, l'assessore all'agricoltura Giacomo Abruzzo - . Questi gli interventi previsti: strada comunale via Onofrio Abruzzo/Ugo Foscolo versante Est di congiungimento al cimitero che necessita realizzazione di muro di contenimento; strada rurale Luni; strada provinciale Aquila di collegamento tra la città ed i comuni di Montevago, Poggioreale e Salaparuta con sbocco con la strada statale 624 Sciacca-Palermo tratto passo di Sciacca; comunale Senia - Cannitello, versante Sud e comunale Isabella. Ed ancora strada via Archimede versante Est; strada rurale Carcari versante Nord e strada rurale Mandracce; strada rurale Covello/palermitano, Senore, e Vruchi e strada rurale «Predicatore/Spina Santa», di collegamento tra la città e il comune di Contessa e strada rurale comunale Funciara.