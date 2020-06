Gli effetti del Coronavirus sul costo di lettini e ombrelloni, "rincari fino al 30%"

Il mare è sempre più caro. Secondo il Codacons, a causa delle regole sul distanziamento sociale, trascorrere una giornata in spiaggia sarà molto più costoso che nel 2019. L’associazione dei consumatori segnala rincari i dei listini "a macchia di leopardo in tutta Italia, come effetto delle misure sul distanziamento e dei maggiori costi per i gestori dei lidi". Si stima un aggravvio dei costi compreso tra il 10 e il 30% a seconda degli stabilimenti.

Quanto costerà affittare un ombrellone

Oggi affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento di medio livello, costa mediamente tra i 25 e i 30 euro al giorno, importo che sale a 100 euro nelle strutture di più elevato livello - spiega il Codacons - Per l’abbonamento mensile si spendono in media tra i 500 e i 600 euro, mentre per quello stagionale il prezzo oscilla tra i 1.500 e i 2.000 euro, a seconda delle zone d’Italia.

Listini che in molti stabilimenti, da nord a sud Italia, risultano in crescita rispetto al 2019, con rincari che partono dal +10% e arrivano a raggiungere il +30%.

"Il Covid ha avuto effetto sulle tariffe balneari - spiega il presidente Carlo Rienzi - Il distanziamento riduce le presenze giornaliere in spiaggia e il numero di ombrelloni disponibili, tagliando i guadagni degli operatori che devono inoltre affrontare nuovi costi per sanificazioni e messa in sicurezza. Un corto circuito di cui fanno le spese i consumatori, costretti a sostenere tariffe rincarate per trascorrere una giornata al mare e a mettere mano al portafogli per concedersi qualche ora di relax in spiaggia".