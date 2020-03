Coronavirus, a tutela dei clienti i supermercati Max avviano la spesa online: servizio gratuito

La catena di supermercati siciliani MAX intensifica i servizi di spesa a distanza grazie a e-Max, l'innovativo servizio di spesa online, totalmente gratuito, attivabile via mail in tutta la provincia agrigentina. Agrigento, Casteltermini, Canicattì, Favara, Porto Empedocle, Mazzarino, San Leone e Campobello di Licata sono i centri interessati e che portano “al Max” l'impegno della catena di supermercati contro il contagio, a difesa dei propri clienti e concittadini.

Crescono i numeri e cresce soprattutto la paura del contagio da coronavirus anche nella provincia agrigentina: il suggerimento di restare a casa è quindi divenuto ormai un imperativo categorico di pubblico dominio. Ma ci sono purtroppo occasioni in cui è per forza necessario uscire da casa, prima tra tutte, fare la spesa. E mentre in tutta Italia e in tante parti del mondo si assiste a supermercati presi d'assalto, con lunghe code e turni di attesa che si traducono in ulteriore rischio per la salute di clienti e dipendenti, la catena siciliana di Supermercati MAX scende in campo con un servizio operativo, totalmente gratuito, di ordine della spesa online.

Fabio Romano, amministratore unico dei punti vendita MAX aderenti all'iniziativa, ci spiega come sia facile usufruire del servizio, restando comodi e soprattutto sicuri a casa propria: «per ordinare la propria spesa online, basta inviare una email con la propria lista della spesa al supermercato Max più vicino indicando nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico. Non appena l'ordine è pronto, sarà il supermercato stesso a contattare il cliente per concordare il pagamento e l'orario del ritiro». Il servizio è totalmente gratuito e prevede solo il pagamento della spesa al momento del ritiro. Modalità di pagamento:contanti, bancomat e carta di credito.

Ecco i supermercati Max in cui è attivo il servizio di spesa online e gli indirizzi mail a cui inviare dati e lista della spesa:

CITTÀ INDIRIZZO EMAIL Agrigento Via Butera 39/45 C.da Fontanelle max308@fastsrls.com Agrigento Via Caruso Lanza 7 carrefour.306@fastsrls.com San Leone (Ag) Via Emporium 34 carrefour.303@fastsrls.com Campobello di Licata (Ag) Via Mazzini 120 max103@grupporomano.it Casteltermini (Ag) Via Don Sturzo 42 carrefour.307(S)fastsrls. corri Canicattì (Ag) C.so Vitt. Emanuele 359 carrefour.301@fastsrls.com Favara (Ag) Via Aldo Moro 151/171 carrefour.305@fastsrls.com Porto Empedocle Via IV Novembre 7 carrefour.304@fastsrls.com Mazzarino (CL) Via Abruzzi 6 carrefour.302@fastsrls.com