Caos nei centri per l'impiego, Anfop: "Serve incontro con la Regione"

Le agenzie per il lavoro, aderenti alla Anfop, si dicono disponibili ad un incontro con il direttore generale del Dipartimento Lavoro, finalizzato a creare nuove forme di straordinaria collaborazione con i centri per l’impiego, assumendo ogni utile e positiva iniziativa per l’erogazione di servizi per il lavoro rivolti ai disoccupati siciliani. Lo scrive in una nota l'Anfop, alla luce dei disagi registrati recentemente in alcuni centri per l'impiego.

"Da un lato l’amarezza - si legge nella nota - nel dover convivere con una situazione di disagio dovuto alla endemica mancanza di opportunità di lavoro che consegnano alla nostra Regione il poco invidiabile titolo di prima regione d’Italia per numero di 'senzalavoro', dall’altro il disappunto generato dagli ultimi accadimenti nei centri per l’impiego, che rendono oltremodo difficile, se non impossibile per l’utenza interessata, poter accedere a qualsiasi tipo di aiuto che possa tirarli fuori dalla gravosa condizione di disoccupazione e vulnerabilità sociale".

"Ma come uscire da questa situazione emergenziale? - si chiedono dall'Anfop - . Noi non vogliamo dettare o suggerire soluzioni politiche, ma non bisogna trascurare che non tanto recentemente la Regione Siciliana con propria delibera di giunta, ha approvato le 'linee guida per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro' istituendo anche in Sicilia le agenzie per il lavoro, soggette a specifiche disposizioni operative e riconoscendo il ruolo essenziale e fondamentale in tema di politiche attive per il lavoro".