Cestini non svuotati da 20 giorni anche in zona Esseneto, dilaga la protesta

Non soltanto la parte finale del viale Della Vittoria, ma anche l'area del campo sportivo "Esseneto".

"Da oltre 20 giorni i cestini per la raccolta dei rifiuti non vengono svuotati. La situazione igienico-sanitaria è incresciosa: la villetta, solitamente frequentata da anziani ma non soltanto, è ormai impraticabile". E' con queste parole che arriva la nuova, ennesima, protesta da parte dei cittadini.

Il caldo di questi giorni non aiuta certamente. Oltre all'indecoroso impatto visivo, nella zona del campo sportivo "Esseneto" aleggia anche un cattivo odore. Cestini portarifiuti non svuotati e strade e marciapiedi non spazzati, tant'è che oltre ai rifiuti caduti dai cestini ci sono grossi strati di fogliame.

"Siamo abbandonati!" - dicono gli abitanti della zona - .

Stessa lagnanza di quanti popolano la via San Vito dove la protesta riguarda l'erba alta e l'assenza di cestini per la raccolta dei rifiuti.