Rifiuti carbonizzati e abbandonati, la nuova emergenza della zona di Zingarello

Non sono giorni facili per gli abitanti della zona di Zingarello. Il cumulo di rifiuti bruciato non troppi giorni fa, adesso è abbandonato. Un’enorme distesa di sacchetti carbonizzati sta rendendo difficile i giorni degli abitanti del popoloso quartiere a sud della città. Quella che doveva essere l’isola ecologica, adesso è una distesa di rifiuti abbandonati.

In fiamme, anche i cassonetti che ora più che mai sono “accartocciati” e dimenticati. Zingarello attende l’estate, ma adesso a mettere in ginocchio la zona è l’emergenza rifiuti. L’incendio di qualche giorno fa ha fatto imbufalire gli abitanti della zona, che si dicono stanchi del continuo cattivo odore e della paura di nuovi possibili e imminenti nuovi roghi.