"Banda dell'infisso" in azione: razziate cinque villette nel giro di poche ore

Raffica di furti in villa a Zingarello dove, nella notte fra martedì e ieri, ignoti malviventi hanno fatto irruzione in cinque diverse residenze estive. Singolari le modalità dei colpi messi a segno: i malviventi hanno privilegiato gli infissi in alluminio.

Dalle case, disabitate in questo periodo dell'anno, sono state smontate porte e finestre, nessun altro oggetto è stato portato via. Questo porterebbe a pensare che, nell'Agrigentino, potrebbe esserci un mercato parallelo di infissi usati, poichè è difficile pensare a furti dovuti alla ricetazione del metallo in quanto l'alluminio non è remunerativo come invece il più prezioso rame.

Cinque furti dunque, messi a segno tutti nella stessa zona e nel giro di poche ore. In passato, sono stati frequenti i casi di furto di infissi. Ma da qualche tempo però erano diventati una rarità.

Le vittime della "banda dell'infisso", per le denunce di rito, si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Villaggio Moisè che hanno avviato le indagini.