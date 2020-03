Santo Biagio Platani, niente acqua fino a "data da destinarsi": scoppia la protesta

Rottura della condotta Voltano, a San Biagio Platani un avviso getta nel panico gli abitanti. Un manifestino rosa recante il simbolo del Comune è stato infatti affisso in paese. Il contenuto è chiarissimo: "a causa di guasto della condotta idrica del Voltano, l'erogazione dell'acqua è sospesa fino a data da destinarsi. L'ufficio tecnico del Comune comunica altresì che declina ogni responsabilità per quanto sopra, in quanto impossibilitato ad effettuare qualsiasi intervento tecnico, che è di esclusiva competenza di Girgenti Acque".

"Ma vi pare giusto che il Comune rimanga senza acqua? - scrive un cittadino ad Agrigentonotizie. Oggi ci hanno comunicato che per motivi di guasto e per via del Coronavirus non si sa quando lo aggiusteranno".

Per quanto dubitiamo fortemente che in questa vicenda possa entrare in alcun modo il Covid-19, comprendiamo certamente che quel "a data da destinarsi" suscita parecchia preoccupazione nei cittadini, soprattutto perché Girgenti Acque ha indicato la situazione come risolvibile in un paio di giorni circa.