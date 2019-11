Bimba licatese al "Barbera", Vittoria in campo con la Nazionale

Giovanissima, amante del calcio e licatese: lei è Vittoria Cantavenera. La piccola, ieri, è scesa in campo con la Nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini. Vittoria, calciatrice del Santa Sofia Licata, è stata tenuta per mano da Leonardo Bonucci, capitano degli Azzurri. Un sogno che si realizza per la piccola Vittoria, amante del calcio che ieri ha potuto conoscere da vicino i suoi idoli. La ragazzina licatese è scesa in campo al “Renzo Barbera”. Un tripudio di emozioni per la piccola che ha attraversato tutto il campo.

“Deve essere stata una grande emozione, per la ragazzina che frequenta la nostra scuola calcio, uscire dal tunnel dello stadio palermitano ed entrare in campo insieme agli Azzurri. Lo è stato per noi, figuriamoci per lei”. Questo il commento degli addetti ai lavori del Santa Sofia Licata. Vittoria ha intonato l’inno nazionale per una notte, che di certo, la piccola non dimenticherà facilmente.