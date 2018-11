"Giornata contro la violenza sulle donne", avvocati in campo

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, sabato prossimo, l’Ordine degli avvocati di Agrigento organizza la rappresentazione teatrale “Il Mostro – Studio teatrale da ferite a morte”. “L’avvocato – spiega il presidente del consiglio forense Vincenzo Avanzato – non ha un ruolo semplicemente giuridico ma anche sociale, quale presidio dei delicati interessi che sono alla base della società”.

Avanzato aggiunge: “Proprio perché la violenza contro le donne ha assunto un carattere pervasivo e strutturale, il Consiglio ha voluto organizzare insieme all’associazione culturale “TeatrAnima” questa rappresentazione in favore dei propri iscritti".

L’appuntamento è al teatro Posta Vecchia, alle 20,30. Le scene e la regia sono di Salvatore Di Salvo. Sul palco andranno Ida Agnello, Rita Balistreri, Giulia Castro, Antonella Danile, Alessia Di Santo, Zaira Picone, Consilia Quaranta, Giusi Urso, Claudia Frenda, Federica Piazza, Giacomo Tortorici, Celsa Vetro e Massimiliano Vassallo.