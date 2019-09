Violazioni ambientali, nel biennio numerose sanzioni amministrative

Sono oltre 300 le ordinanze emesse dal Libero consorzio Comunale di Agrigento nell'ultimo biennio per sanzionare le violazioni ambientali.

In particolare, nel biennio 2018-2019 il gruppo tutela ambientale ha emesso ben 348 ordinanze, relative ad accertamenti del 2014 e 2015, in gran parte per violazioni in materia di scarichi di acque reflue e in misura minore per violazioni in materia di rifiuti.

Le sanzioni amministrative hanno fatto seguito ai controlli effettuati dalle forze di polizia (Vigili Urbani, Polizia di Stato, carabinieri, forestale, Polizia provinciale).