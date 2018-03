Investita mentre fa le multe, vigilessa finisce al pronto soccorso

Investita da un’autovettura mentre è in servizio in piazzale Rosselli, al terminal dei pullman di Agrigento. Una vigilessa è finita, ieri mattina, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’agente della polizia municipale ha riportato traumi e ferite, ma per sua fortuna non è in pericolo di vita.

Ad investire la vigilessa – stando alla ricostruzione effettuata dai poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento – è stata una Fiat Punto guidata da una agrigentina quarantenne. L’automobilista, stando anche a quanto la stessa vigilessa ha ricostruito ai poliziotti, facendo marcia indietro non si sarebbe accorta del vigile urbano verosimilmente a causa del sole che l’avrebbe abbagliata.

La vigilessa poco prima aveva multato, per divieto di sosta, anche quella Fiat Punto, oltre alle altre che erano state lasciate posteggiate in un’area vietata. Subito dopo l’incidente stradale, è stata la stessa automobilista a richiedere l’intervento di un’autoambulanza del 118. In piazzale Rosselli, si sono portate anche due pattuglie della sezione “Volanti” della Questura.